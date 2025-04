Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 68,62 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 68,62 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 69,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.726 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 22,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 3,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,29 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,54 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX tief in der Verlustzone