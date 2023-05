Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Henkel 66,82 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 73,92 EUR. Bei 73,68 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,76 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165.712 Stück gehandelt.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,16 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,03 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 66,77 EUR.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.092,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,00 EUR je Aktie.

