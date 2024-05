Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 83,00 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 83,00 EUR. Bei 83,36 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.309 Henkel vz-Aktien.

Bei einem Wert von 83,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 20,63 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,91 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 4,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

