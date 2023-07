Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 70,18 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 70,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 70,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.419 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,12 EUR ab. Abschläge von 15,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 66,27 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.509,00 EUR – ein Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.092,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Henkel vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

