Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 70,06 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 70,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 70,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.467 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 11,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 59,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 18,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 66,80 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.092,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

