Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 73,72 EUR.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 73,72 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,14 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 73,68 EUR. Bei 74,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.379 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 6,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 63,62 EUR fiel das Papier am 12.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 13,70 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,40 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 präsentieren. Am 20.02.2025 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,34 EUR je Aktie belaufen.

