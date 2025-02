Henkel vz Aktie News: Henkel vz wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 83,80 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 83,80 EUR nach. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 83,64 EUR. Bei 84,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.799 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,92 EUR) erklomm das Papier am 11.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 3,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 20,21 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,97 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,55 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Henkel vz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

