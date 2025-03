Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 10,1 Prozent auf 77,98 EUR.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 10,1 Prozent auf 77,98 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 77,52 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 1.313.423 Stück.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 13,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,02 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 10,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,79 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

