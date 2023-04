Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Henkel 69,28 EUR

0,14% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 74,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 74,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,56 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 19.284 Aktien.

Bei 74,78 EUR erreichte der Titel am 11.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 0,19 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 30.04.2022 auf bis zu 56,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 31,97 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,23 EUR.

Am 07.03.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 5.976,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.958,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten

Henkel-Aktie unter Druck: Henkel erreicht Jahresziele und hält Dividende stabil

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG