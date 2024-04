Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 73,10 EUR nach oben.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 73,10 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 73,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.757 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 7,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 9,88 Prozent sinken.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,06 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,09 EUR.

Am 09.11.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 5.609,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.976,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,70 EUR je Aktie.

