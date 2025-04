Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagvormittag stärker

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 68,02 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 68,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 68,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.788 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,11 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 3,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,12 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,54 EUR im Jahr 2025 aus.

