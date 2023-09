Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 71,76 EUR. Bei 72,10 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.226 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 78,84 EUR markierte der Titel am 19.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 59,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 21,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,27 EUR.

Am 04.05.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.509,00 EUR – ein Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.271,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 09.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

