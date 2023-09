Henkel vz Aktie News: Henkel vz schiebt sich am Montagvormittag vor

So entwickelt sich Henkel vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 71,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,68 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.772 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,05 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (59,12 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 04.05.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Henkel vz angefallen

Henkel-Aktie leichter: Henkel hat Battery Engineering Center in Düsseldorf eröffnet

Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie im August 2023