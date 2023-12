Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Montagvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 73,06 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 73,06 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 73,24 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.632 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,91 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2023 Kursverluste bis auf 63,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 13,66 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 70,18 EUR.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 5.609,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.642,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 20.02.2025.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,35 EUR je Aktie.

