Henkel vz Aktie News: Anleger greifen bei Henkel vz am Vormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 74,32 EUR nach oben.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 74,32 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 4.288 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 6,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.01.2023 (63,62 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 14,40 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,40 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR im Vergleich zu 5.642,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 04.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,34 EUR je Henkel vz-Aktie.

