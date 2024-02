Henkel vz Aktie News: Henkel vz macht am Mittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 71,06 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 71,06 EUR zu. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.443 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 8,50 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 09.11.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

