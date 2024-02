Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 70,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 15:48 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 71,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 51.065 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,17 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,45 EUR.

Am 09.11.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 04.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,36 EUR je Henkel vz-Aktie.

