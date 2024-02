Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 70,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 70,84 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 71,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 70,78 EUR. Bei 70,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.545 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 11,29 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,22 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 69,91 EUR.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 5.642,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 04.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,36 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verloren

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX sackt schlussendlich ab

DAX-Handel aktuell: DAX schließt im Minus