Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 83,90 EUR. Bei 84,24 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 83,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.820 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 86,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,86 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 20,31 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,35 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain

TeamViewer - eine Konzerngeschichte