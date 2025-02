Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 83,98 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 83,98 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,18 EUR. Zuletzt wechselten 5.251 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,92 EUR an. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 3,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2024 (66,86 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 20,39 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 87,55 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,35 EUR im Jahr 2024 aus.

