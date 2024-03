Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 74,24 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 74,24 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 74,28 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,02 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.474 Stück gehandelt.

Am 20.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,20 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 65,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,42 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,01 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,45 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.976,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

