Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittag schwächer

Blick auf Henkel vz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 76,36 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 76,36 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,22 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 296.642 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 87,62 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,75 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,02 EUR am 17.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,99 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie knickt ein: Ausblick enttäuscht - Dividende nach höherem Gewinn angehoben

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer