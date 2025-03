Henkel vz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Henkel vz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 75,74 EUR abwärts.

Das Papier von Henkel vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 75,74 EUR ab. Bei 75,58 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 77,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 600.166 Aktien.

Am 07.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,62 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 13,56 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 7,55 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,99 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Henkel vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

