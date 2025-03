Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 77,40 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 77,40 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,22 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 77,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.201 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 11,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,02 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 10,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,99 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,36 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie knickt ein: Ausblick enttäuscht - Dividende nach höherem Gewinn angehoben

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer