Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 72,16 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 72,16 EUR. Bei 71,92 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 130.329 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 8,70 Prozent wieder erreichen.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,09 EUR aus.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.976,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

