Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 72,80 EUR.

Das Papier von Henkel vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 72,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 72,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,82 EUR. Bisher wurden heute 12.399 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 10,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,09 EUR.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.976,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,70 EUR fest.

