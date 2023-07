Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 70,50 EUR.

Die Henkel vz-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 70,50 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,72 EUR an. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,24 EUR ab. Bei 70,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 47.696 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 10,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 16,14 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,91 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,19 Prozent gesteigert.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

