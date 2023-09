Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 70,92 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 70,92 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,52 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 90.407 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 11,17 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 59,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 16,64 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,27 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 04.05.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent auf 5.509,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,27 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Henkel vz angefallen

Henkel-Aktie leichter: Henkel hat Battery Engineering Center in Düsseldorf eröffnet

Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie im August 2023