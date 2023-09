Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 71,22 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 71,22 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 71,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.879 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,70 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 59,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,27 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.509,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Henkel vz einen Umsatz von 5.271,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,27 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Henkel vz angefallen

Henkel-Aktie leichter: Henkel hat Battery Engineering Center in Düsseldorf eröffnet

Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie im August 2023