Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 73,96 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 73,96 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,72 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.534 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,34 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

