DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Kursverlauf

Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Freitagvormittag

12.09.25 09:28 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Freitagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 74,20 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 74,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 74,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 74,26 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 5.093 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 16,16 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 11,67 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 83,34 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,43 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

