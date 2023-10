Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Donnerstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 68,04 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 68,04 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 68,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 68,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.053 Stück gehandelt.

Am 19.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 13,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 59,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 13,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,60 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent auf 5.509,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,28 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Henkel vz-Investition eingebracht

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker