Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 68,02 EUR zu.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 68,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 68,18 EUR. Bei 68,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.912 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. 15,91 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,96 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 11,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,60 EUR.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.509,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Henkel vz einen Umsatz von 5.271,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,28 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Henkel vz-Investition eingebracht

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker