Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich Henkel vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 72,36 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 72,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 72,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.895 Henkel vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 18,24 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2025). Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 9,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 81,03 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.03.2027.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,37 EUR je Aktie.

