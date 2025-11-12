Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Mittwochnachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 72,70 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 72,70 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 72,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 104.773 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 21,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 9,85 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,03 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

