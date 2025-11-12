Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Mittwochnachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 72,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 72,70 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 72,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 104.773 Henkel vz-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 21,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 9,85 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,03 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.
In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie
Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Henkel vz-Aktie
Henkel vz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Henkel vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|27.10.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Henkel vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|06.11.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen