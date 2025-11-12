Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Henkel vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 72,14 EUR.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 72,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,10 EUR. Bei 72,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.493 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Gewinne von 22,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 81,03 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Am 10.03.2027 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

