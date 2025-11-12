DAX24.382 +1,2%Est505.785 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1573 -0,1%Öl64,59 -0,9%Gold4.125 -0,1%
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
So entwickelt sich Henkel vz

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag mit Abschlägen

12.11.25 09:22 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 72,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
66,35 EUR -1,25 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 72,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,10 EUR. Bei 72,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.493 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Gewinne von 22,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 81,03 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Am 10.03.2027 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Henkel vz BuyWarburg Research
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
07.11.2025Henkel vz NeutralUBS AG
06.11.2025Henkel vz NeutralUBS AG
06.11.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

