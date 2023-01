Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Freitagmittag zu

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 64,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 65,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 71.506 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2022 bei 83,40 EUR. Gewinne von 22,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,43 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 08.11.2022 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.642,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4.958,00 EUR umsetzen können.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 22.02.2024 dürfte Henkel vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2022 3,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

