Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 12:22 Uhr 1,2 Prozent. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 66,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,70 EUR. Bisher wurden heute 109.609 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Bei 75,78 EUR erreichte der Titel am 11.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.04.2022 (56,56 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 17,29 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 65,00 EUR aus.

Henkel vz ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 5.642,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4.958,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 22.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Henkel vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2022 3,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

