Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 70,78 EUR.

Um 11:45 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 70,78 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 70,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.384 Henkel vz-Aktien.

Am 20.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 11,39 Prozent wieder erreichen. Bei 65,02 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 8,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,90 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,45 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 5.609,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.642,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 04.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Henkel vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,36 EUR je Henkel vz-Aktie.

