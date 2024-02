Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag stabil

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Kurs von 70,98 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr bei 70,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 70,36 EUR. Bei 70,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.703 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 78,84 EUR markierte der Titel am 20.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Bei einem Wert von 65,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 70,45 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.609,00 EUR – eine Minderung von 0,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.642,00 EUR eingefahren.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,36 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

