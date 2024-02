Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Dienstagvormittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 70,86 EUR.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 70,86 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,78 EUR. Bei 70,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.369 Henkel vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 11,26 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (65,02 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 8,24 Prozent sinken.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,45 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 09.11.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.642,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 04.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

