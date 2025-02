Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Donnerstagvormittag ins Plus

So bewegt sich Henkel vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 84,76 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,02 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,74 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.211 Stück gehandelt.

Bei 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,86 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 21,12 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,55 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,35 EUR je Aktie aus.

