Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 75,54 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 75,54 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,68 EUR aus. Bei 75,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 13.638 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,84 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2023. 4,37 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,01 EUR je Henkel vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 71,45 EUR.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.976,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus