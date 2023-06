Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Henkel 66,36 EUR

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 74,30 EUR nach. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 74,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.965 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 5,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 57,30 EUR fiel das Papier am 18.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,50 EUR.

Henkel vz gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,19 Prozent auf 5.509,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,04 EUR fest.

