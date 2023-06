Henkel vz Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Henkel vz

Aktien in diesem Artikel Henkel 66,36 EUR

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 74,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 73,26 EUR. Mit einem Wert von 75,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 214.420 Aktien.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 23,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,50 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 04.05.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 5.509,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.092,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte Henkel vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

