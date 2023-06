Henkel vz Aktie News: Henkel vz behauptet sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Henkel 66,36 EUR

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,18 EUR an der Tafel. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 75,02 EUR. Mit einem Wert von 75,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 3.728 Aktien.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.06.2022 (57,30 EUR). Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 23,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,50 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 04.05.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 5.509,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.092,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Henkel vz am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,04 EUR je Aktie belaufen.

