Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 71,58 EUR.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 71,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 106.449 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 19,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,14 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

