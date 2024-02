Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 70,74 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 70,74 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,90 EUR an. Bei 70,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 4.108 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,84 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2023. Mit einem Zuwachs von 11,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 8,09 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,45 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.642,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.609,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,36 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

