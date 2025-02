Henkel vz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Henkel vz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 84,80 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 84,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 84,72 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.808 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,50 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2024 Kursverluste bis auf 66,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,16 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 87,55 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Henkel vz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,35 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

Montagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: LUS-DAX auf grünem Terrain