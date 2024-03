Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag behauptet

Henkel vz im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 75,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 75,66 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 76,10 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,14 EUR ab. Bei 75,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.580 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,20 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 16,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,94 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,45 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 09.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.976,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Henkel vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende leichter